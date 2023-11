Ski live: Der Slalom in Levi mit u. a. Wendy Holdener in Ticker und TV

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Nati-Trainer Fischer und die WM-Enttäuschungen: «Wir hätten besser coachen sollen»

Das Schweizer Nationalteam startet am Donnerstag am Karjala Cup in Tampere mit dem Spiel gegen Gastgeber Finnland in die Saison mit der WM im Mai in Prag und Ostrava als Höhepunkt. Am Samstag und Sonntag sind Schweden respektive Tschechien die Gegner.

Vor dem Turnier sprach Nationaltrainer Patrick Fischer mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA über das erneute Scheitern im WM-Viertelfinal, was es nun für den nächsten Schritt braucht, die Absage des Prospect Camps und warum nicht mehr Schweizer im NHL-Draft berücksichtigt werden.