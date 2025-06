Spanien führt zwei Mal, aber Portugal gewinnt die Nations League im Penaltyschiessen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Exot Kamerun eröffnet die WM mit einem Paukenschlag – und einem Foul für die Ewigkeit

8. Juni 1990: Kamerun schockt Argentinien und überrascht die Fussballwelt. Im Eröffnungsspiel der WM in Italien besiegen die Afrikaner den Titelverteidiger mit 1:0. In Erinnerung bleibt nebst dem Sieg auch ein knüppelhartes Foul.

Rrrrrumms! Das Ende seines Solos hat sich Claudio Caniggia bestimmt anders vorgestellt. Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum läuft der argentinische Starstürmer auf und davon, an einem Kameruner vorbei und am nächsten. Das Eröffnungsspiel ist kurz vor dem Ende, Titelverteidiger Argentinien droht eine peinliche 0:1-Niederlage.