Super-G in Aspen – holt sich Odermatt den nächsten Podestplatz?

Jets-Niederreiter und Kings-Fiala skoren bei Heimsiegen

Kevin Fiala gelingen mit den Los Angeles Kings in der NHL ein Tor und ein Assist beim 4:2-Heimsieg gegen die St. Louis Blues, Nino Niederreiter assistiert für die Winnipeg Jets, sein neues Team.

Kevin Fiala kam in den Schlusssekunden zu seinen Skorerpunkten. In der drittletzten Minuten lieferte er im Powerplay den Assist zum 3:2 von Gabriel Vilardi und etwas später traf er zum Schlussstand ins leere Tor. Der Ostschweizer steht in dieser Saison bei 22 Toren und 44 Assists.