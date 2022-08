Fussball: Die Schweizer Europacup-Rückspiele mit FCZ, Basel und YB live

In den vier Europacup-Qualifikationsspielen mit Schweizer Klubs vom Donnerstag gilt das grösste Interesse dem Match zwischen dem FC Basel und dem zehnfachen dänischen Meister Bröndby Kopenhagen.



Es kann kaum Zweifel geben, dass Zürich (gegen Linfield Belfast) und die Young Boys (gegen Kuopio) nach ihren 2:0-Auswärtssiegen in den Hinspielen die abschliessenden Qualifikationsrunden der Europa League beziehungsweise der Conference League erreichen werden. Ähnlich klein sind die Zweifel am Ausscheiden des FC Lugano. In vier ihrer fünf Wettbewerbsspielen der Saison zeigten die Tessiner dürftige Leistungen, auch beim 0:2 im Hinspiel im Cornaredo gegen Hapoel Be'er Sheva, eine Mannschaft, die nicht mehr als durchschnittliches europäisches Niveau erreicht.



Meister Zürich und Cupsieger Lugano können mit ihrem Saisonstart in keiner Weise zufrieden sein. Zusammen haben sie sechs von acht Spielen in der Super League verloren, die Zürcher haben in 360 Minuten in der Meisterschaft noch nicht einmal ein Tor erzielt. Im Unterschied zu Lugano muss der FCZ nur eine von drei Qualifikationsrunden überstehen, um in eine Europacup-Grupppenphase zu gelangen. Setzen sich die Zürcher gegen Linfield Belfast durch, wird es die Europa League oder die Conference League sein. Lugano dagegen müsste zwei Runden überstehen, um die Conference-League-Gruppenphase zu erreichen.

Bild: keystone

Die Young Boys blicken auf einen durchaus gelungenen Saisoneinstieg zurück. Sie sind nach sieben Wettbewerbsspielen unbezwungen und mussten in den 630 Minuten ein einziges Gegentor hinnehmen. In einer halbwegs akzeptablen Form ist der FC Basel. Die Basler lieferten den Young Boys beim 0:0 am Sonntag einen guten Match. Trotzdem werden sie sich weiter steigern müssen, um sich im Europacup-Geschäft zu halten. Sie verloren das Hinspiel bei Bröndby Kopenhagen, dem Dritten der dänischen Meisterschaft 2021/22, 0:1 und kamen mit diesem Ergebnis eher noch gut davon. In der neuen Saison in Dänemark sind vier Runden gespielt, und Bröndby verlor dreimal.



Der FCB gab in der noch laufenden Transferperiode viel Geld für Transfers aus. Gerade für die Basler wäre es besonders wichtig, wenn sie mit der Teilnahme an der Gruppenphase ein paar Millionen einspielen könnten.