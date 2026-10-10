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Die Nati-Pause ist vorbei: Thun reist zum FC Zürich + Leader Lugano empfängt Luzern
- Nach der Länderspielpause rückt im Schweizer Fussballgeschehen wieder die Super League in den Fokus.
- Zum Auftakt der 10. Runde peilt der ungeschlagene Leader Lugano am Samstag zuhause gegen Luzern den neunten Sieg an.
- Sion, das als Tabellendritter den Kontakt zur Spitze halten will, ist im Rhône-Derby bei Servette gefordert, Meister Thun gastiert beim FC Zürich. Die Spiele beginnen um 18.00 Uhr und können im Liveticker mitverfolgt werden. (riz/sda)