EM-Qualifikation live: Schweiz gegen Israel in Ticker und Stream

Djibril Sow steht der Schweiz in Genf nicht zur Verfügung. Der defensive Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt reiste wegen muskulärer Probleme vorzeitig ab. Somit werden heute 22 Spieler auf dem Matchblatt stehen.



Vor Sow, der auch in der Partie am Samstag gegen Belarus nicht eingesetzt wurde, hatten bereits Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Fabian Schär Trainer Murat Yakin absagen müssen. (sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp