Guter Schweizer Abend in der Champions Hockey League – Rappi und Servette legen vor

Genève-Servette steht in der Champions Hockey League dank einem 4:1-Heimsieg gegen die Växjö Lakers mit einem Bein in den Halbfinals. Auch die Rapperswil-Jona Lakers gewinnen das Hinspiel gegen Vitkovice, und zwar zu Hause 2:1.

Mit Rapperswil-Jona und Vitkovice trafen zwei Teams aufeinander, die in der heimischen Meisterschaft hinten anzutreffen sind. Die Lakers sind Vorletzter, die Tschechen Drittletzter. Das war zu sehen. Immerhin schossen die Gastgeber wieder einmal zwei Tore in einem Spiel, nachdem sie in den vorangegangenen fünf Partien mickrige drei Treffer erzielt hatten. Dafür verantwortlichen zeichneten Nathan Vouardoux zum 1:1 (14.) und Viktor Rask in Überzahl zum 2:1 (17.). Das 0:1 war bereits nach 67 Sekunden durch Marcel Barinka gefallen.