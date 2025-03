Champions League live: Bayern – Leverkusen mit Xhaka in Ticker und TV

Liveticker

Nur Leckerbissen in der Champions League: Bayern trifft auf Xhakas Leverkusen

In der Champions League werden am Mittwoch vier weitere Achtelfinal-Hinspiele ausgetragen. Ein besonderes Duell findet in München statt, wo die Bayern ihren grossen Ligarivalen Bayer Leverkusen mit dem Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka empfangen. Unter Trainer Xabi Alonso sind die Leverkusener in sechs Duellen mit den Münchnern noch ungeschlagen, der letzte Sieg der Bayern datiert vom September 2022.

Ein weiteres spannendes Aufeinandertreffen ist in Paris zu erwarten, wo der Tabellenführer der Ligue 1 den Spitzenreiter der Premier League empfängt. Paris Saint-Germain ist gegen Liverpool ausnahmsweise in der Aussenseiterrolle. Gleiches gilt für Feyenoord Rotterdam und Benfica Lissabon, die daheim gegen Inter Mailand respektive den FC Barcelona antreten.

Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen, PSG gegen Liverpool siehst du ausserdem noch im Stream vom SRF. (nih/sda)