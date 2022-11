Champions League: Auslosung der Achtelfinals 2022/23 im Liveticker

Liveticker

Welche Hammer-Paarungen gibt es? Die Auslosung der CL-Achtelfinals beginnt um 12 Uhr

Die Lostöpfe Gruppensieger: Napoli, Porto, Bayern München, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica Lissabon.



Gruppenzweite: Liverpool, Brügge, Inter Mailand, Frankfurt, Milan, Leipzig, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain.



Gruppenzweite: Liverpool, Brügge, Inter Mailand, Frankfurt, Milan, Leipzig, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Die Auslosung Heute um 12 Uhr geht es los mit der Auslosung der Achtelfinals in der Champions League. Die zwei Lostöpfe bestehen aus den Gruppensiegern und den Gruppenzweiten. Teams aus den gleichen Ländern und Teams, die bereits Gruppengegner waren, dürfen in den Achtelfinals nicht aufeinander treffen. Bild: keystone

So läuft die Auslosung

Am 7. November werden die acht Paarungen in Nyon ausgelost. Jeder Gruppenerste trifft auf einen Gruppenzweiten einer anderen Gruppe. Mannschaften, die in der gleichen Liga spielen, werden nicht gegeneinander ausgelost. Der FC Liverpool wird also nicht auf Tottenham, Chelsea oder ManCity treffen. Daraus ergeben sich zum Beispiel hohe Chancen auf folgende Paarungen:

Bild: eminga.github.io

Dann finden die Spiele statt

Alle Spiele finden im Februar und März statt. Die Termine für die Hinspiele sind 14. / 15. sowie 21. / 22. Februar 2023. Die Rückspiele finden am 7. / 8. und 14. / 15. März statt.

So haben sich die Mannschaften qualifiziert

Wer geht als Favorit in die Achtelfinals? Zur Beantwortung dieser Frage hilft ein Blick in die bisherige Statistik der Gruppenphase: