Leichtathletik-EM: Die 100 m Finals mit Mujinga Kambundji im Liveticker

Heute Abend gehen an den Leichtathletik-Europameisterschafen in München die 100-Meter-Sprints über die Bühne. Bei den Frauen sind gleich drei Schweizerinnen in den Halbfinals vertreten – darunter auch Titelanwärterin Mujinga Kambundji. Neben der Bernerin, die im dritten Halbfinaldurchgang am Start steht, laufen auch Natacha Kouni und Géraldine Frey die Halbfinals.



Der Zeitplan:

- 20.35 Uhr: 100 m Halbfinal 1 mit Géraldine Frey

- 20.42 Uhr: 100 m Halbfinal 2 mit Natacha Kouni

- 20.49 Uhr: 100 m Halbfinal 3 mit Mujinga Kambundji

- 22.25 Uhr: 100 m Final der Frauen

Bild: keystone