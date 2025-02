Der HC Lugano braucht dringend Punkte – ob die ZSC Lions wohl so freundlich sind?

NBA nach Blockbuster-Trade von Doncic zu den Lakers in Aufruhr

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Oder hast du schon mal einen Otter gesehen, der so elegant in der Felswand steht? (Bild: imgur

YB gewinnt zum ersten Mal unter Contini ++ Lugano siegt nach einem wilden Spiel gegen Sion

Die Young Boys können auch unter Trainer Giorgio Contini treffen. Leader Lugano gewinnt in der 21. Runde in der Super League in extremis.

Den Young Boys gelingt beim heimstarken Lausanne-Sport der Befreiungsschlag. Der Meister erzielt beim Einstand von Rückkehrer Christian Fassnacht seine ersten Tore im Jahr 2025 und gewinnt 2:1.