Ski live: Der Team-Event in Soldeu im Ticker und im SRF TV Stream

Beim Weltcup-Final der Alpinen in Soldeu in Andorra wird nach den Speed-Rennen und vor den technischen Wettbewerben der Teamwettkampf (12 Uhr) ausgetragen. Im ausgedünnten Teilnehmerfeld mit nur sechs Equipen stehen die Schweiz und Österreich als Nummern 1 und 2 unter den Skinationen kampflos im Halbfinal.

Mit 4 Rückkehrern und einem Debütanten startet die Nati in die EM-Quali – Seferovic fehlt

Im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die ersten Spiele der EM-Qualifikation gegen Belarus und Israel stehen im Vergleich zur WM vier Spieler, die zurückkehren. Einer ist erstmals dabei.

Nationaltrainer Murat Yakin vertraut für die Partien in Novi Sad gegen Belarus (25. März) und das Heimspiel in Genf gegen Israel (28. März) grossmehrheitlich jenen Spielern, die schon an der WM Ende Jahr in Katar dabei gewesen sind.