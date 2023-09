Kosovo gegen die Schweiz live – das EM-Quali-Spiel in Ticker und TV

Nach vier Spielen der Qualifikation für die Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht die Schweiz an der Spitze ihrer Gruppe. Da die beiden Verfolger Rumänien und Israel heute aufeinandertreffen, könnte die Schweiz den Vorsprung auf Platz drei im Falle eines Siegs im Kosovo auf mindestens fünf Punkte ausbauen. Um sich für die EM zu qualifizieren, reicht auch der 2. Platz.

Auf beiden Seiten haben mehrere Spieler eine spezielle Verbindung zum heutigen Gegner. So haben im Schweizer Kader sowohl Xherdan Shaqiri als auch Captain Granit Xhaka und Uran Bislimi ihre Wurzeln im Kosovo. Und beim Team von Trainer Alain Giresse spielen mit Betim Fazliji, Ismajl Beka, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj und Arijanet Muric mehrere Spieler, welche in der Schweiz aufgewachsen sind.

Ein besonderes Spiel ist das Duell zwischen dem Kosovo und der Schweiz aber auch aufgrund der vielen Doppelbürger auf beiden Seiten. So haben im Schweizer Kader sowohl Xherdan Shaqiri als auch Captain Granit Xhaka und Uran Bislimi ihre Wurzeln im Kosovo. Und beim Team von Trainer Alain Giresse spielen mit Betim Fazliji, Ismajl Beka, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj und Arijanet Muric mehrere Spieler, welche in der Schweiz aufgewachsen sind.

Aufgrund der verspielten Zwei-Tore-Führung gegen die Osteuropäer liegt die Schweiz weiterhin nur zwei Punkte vor dem Gruppenzweiten und drei Punkte vor dem Drittplatzierten Israel. Da die beiden Verfolger heute aufeinandertreffen, könnte die Schweiz den Vorsprung auf Platz drei im Falle eines Siegs auf mindestens fünf Punkte ausbauen. Um sich für die EM 2024 in Deutschland zu qualifizieren, reicht auch der 2. Platz in der Gruppe.

Es ist wieder Rugby-Time – alles, was du zur WM in Frankreich wissen willst

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Xherdan Shaqiri: «Ohne die Schweiz wäre diese Karriere schwierig geworden»

Kurz vor seinem 32. Geburtstag absolviert Xherdan Shaqiri erstmals ein Länderspiel mit der Schweiz im Kosovo. Ein Gespräch über seine zweite Heimat, Shaqiris Zukunft - und eine Begegnung mit Fans tief in der Nacht an der Tankstelle.

Sie reisen am Freitag mit der Schweizer Nationalmannschaft für ein EM-Qualifikationsspiel in Ihre zweite Heimat, den Kosovo – was löst die Reise bei Ihnen aus?

Xherdan Shaqiri: Es wird ein spezielles Spiel für mich, das ist klar. Ich bin im Kosovo geboren, dann als Einjähriger in die Schweiz gekommen. Ich habe noch immer sehr viele Familienangehörige im Kosovo, meine Eltern haben beide je neun Geschwister, Sie können sich etwa ausmalen, wie viele Cousinen und Cousins ans Spiel kommen werden (lacht). Ich freue mich sehr, dass sie mich live im Stadion sehen. Viele von ihnen können nicht einfach rasch durch Europa reisen für meine Spiele.