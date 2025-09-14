wechselnd bewölkt21°
Super League: Luzern gegen YB im Liveticker

Luzern und YB möchten den Anschluss an die Spitzengruppe wahren

14.09.2025, 15:30
  • Am Sonntagnachmittag trifft Luzern auf die Berner Young Boys. Es ist ein Verfolgerduell zwischen zwei Mannschaften, die nach fünf Spielen mit acht Punkten und einem 8:7-Torverhältnis genau gleich dastehen.
  • Für die Luzerner und Berner ist klar, dass sie mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren können. Aktuell ist Leader St.Gallen mit einem Spiel mehr auf dem Konto sieben Punkte vor den beiden Teams klassiert.
  • Ebenfalls um 16.30 Uhr empfängt GC Lausanne-Sport. Der Rekordmeister wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Bereits um 14.00 Uhr war Sion beim FC Winterthur zu Gast.
Winti auch nach sechs Spielen immer noch sieglos: Sion zittert sich zu drei Punkten
