Hubertus von Hohenlohe: Der populärste Farbtupfer der Ski-Welt

Mit 66 Jahren da fängt das Leben an – und da endet die Karriere. Hubertus von Hohenlohe nimmt in Saalbach zum 21. Mal an einer Ski-WM teil. Und wieder mal sagt die mexikanische Legende, es sei seine letzte Weltmeisterschaft.

Rang 83 von 132 Teilnehmern in der Qualifikation für den WM-Riesenslalom, mit 45,25 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten dieses Rennens. Das sind die Fakten. Aber wen interessieren die schon, wenn es um ihn geht: Hubertus von Hohenlohe, einen Mann, den einfach jeder mag. Die Medaillen gewinnen die anderen, die Herzen gewinnt er.