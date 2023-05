Selten war die Challenge League am vorletzten Spieltag so spannend. Fünf Teams kämpfen noch um die zwei Aufstiegsplätze und den Platz in der Barrage. Weil die Super League in der nächsten Saison auf zwölf Teams aufgestockt wird, gibt es einen zusätzlichen Aufsteiger. Yverdon scheint als Aufsteiger so gut wie festzustehen, doch muss gegen die direkten Konkurrenten Aarau und Lausanne-Sport noch ein Punkt geholt werden, um nächste Saison definitiv in der Super League spielen zu können. Dahinter tummeln sich vier Teams innerhalb von drei Punkten.