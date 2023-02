Lugano-Hüter Niklas Schlegel brilliert gegen Bern: Hier pariert er den Penaltyversuch von Dominik Kahun. Bild: keystone

Liveticker

Bern verzweifelt an Lugano-Hexer Schlegel und taucht erneut – Biel gegen Kloten souverän

Mehr «Sport»

Bern – Lugano 1:2 n.P.

Der SC Bern befindet sich weiter im Sinkflug. Die Berner verlieren das Heimspiel gegen Lugano mit 1:2 nach Penaltyschiessen.

Lugano gewann auch das zweite Penaltyschiessen in dieser Saison, erneut (wie schon beim Erfolg gegen die ZSC Lions) reüssierte Markus Granlund. Bern dagegen verlor auch das fünfte Penaltyschiessen der Saison.

Die Berner verloren die Partie in der regulären Spielzeit. In den 60 Minuten vor Verlängerung und Penaltyschiessen bemühte sich Bern lange mehr um den Sieg. Der SCB schoss öfter aufs Tor (33:24), spielte öfter in Überzahl (4:2) und kam zu viel mehr und zu den viel besseren Torchancen. Erst im dritten Abschnitt agierte Lugano mutiger und gestaltete die Partie ausgeglichener.

Aus seiner Überlegenheit machte der Schlittschuhclub Bern aber zu wenig. Einzig Oscar Lindberg glich nach 37 Minuten zum 1:1 aus, nachdem Giovanni Morini die Tessiner nach 68 Sekunden im zweiten Abschnitt ebenfalls im Powerplay in Führung gebracht hatte. Einmal mehr bissen sich die Berner an Goalie Niklas Schlegel (35 Paraden plus 5 parierte Penaltys) die Zähne aus.

Schlegel stand einst beim SCB vor dem Tor. Er wurde nicht glücklich dabei, und Bern war nicht zufrieden mit ihm. Seit Schlegel aber als Torhüter in Lugano wirkt, «hext» er insbesondere in den Spielen gegen Bern immer wieder. Sechs Spiele, sechs Siege – so die beeindruckende Bilanz.

Bern gewann nur drei der letzten 13 Spiele und verlor sechs der letzten sieben Heimspiele. Die Berner müssen gar wieder um die Teilnahme an den Playoffs bangen.

Bern - Lugano 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) n.P.

14'131 Zuschauer. - SR Lemelin/Mollard, Stalder/Kehrli.

Tore: 22. Morini (Thürkauf, Fazzini) 0:1. 37. Lindberg (DiDomenico, Ennis/Powerplaytor) 1:1. - Penaltyschiessen: Lindberg -, Fazzini -; Kahun -, Granlund 0:1; DiDomenico -, Carr -; Ennis -, Andersson -; Loeffel -.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Granlund.

Bern: Wüthrich; Loeffel, Zgraggen; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Teves; Beat Gerber; Jabola Prada; Moser, Kahun, Ennis; DiDomenico, Lindberg, Bader; Fahrni, Vermin, Scherwey; Schild, Baumgartner, Ritzmann.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Klok; Riva, Mirco Müller; Andersson, Guerra; Villa; Connolly, Arcobello, Granlund; Fazzini, Morini, Josephs; Zanetti, Thürkauf, Carr; Vedova, Herburger, Patry; Stoffel.

Bemerkungen: Bern ohne Bärtschi, Gelinas, Lehmann, Sceviour (alle verletzt) und Karhunen (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Cortiana, Jeremi Gerber, Marco Müller, Walker, Wolf (alle verletzt), Bennett und Koskinen (beide überzählige Ausländer). (sda)

Kloten – Biel 2:6

Der EHC Biel reagierte auf die Heimniederlage gegen Ambri. 20 Stunden später gewannen die Seeländer in Kloten und machten mit einem Startfurioso früh alles klar – 2:0 nach zwei Minuten, 5:0 nach 19 Minuten!

Jeder zweite Schuss ging rein: Rajala trifft zum 3:0 Biels. Bild: keystone

Spannend verlief das Sonntagnachmittagsspiel ganz und gar nicht. Die Bieler erwischten Kloten auf dem falschen Fuss. Zwei rassige Gegenangriffe, abgeschlossen jeweils mit Querpass und Direktabnahme, führten zu den ersten Toren durch Luca Hischier und Ramon Tanner. Toni Rajala, der das erste Goal vorbereitet hatte, und zweimal Mike Künzle erhöhten in der Schlussphase des ersten Abschnitts auf 5:0. Kloten traf beim Stand von 0:2 durch Jonathan Ang die Torumrandung.

Danach wurde nicht mehr viel geboten. Bei Kloten debütierte im ersten Abschnitt und für 276 Sekunden der erst 17-jährige Timo Johner, der an Stelle des angeschlagenen Sandro Zurkirchen die Position des Ersatztorhüters übernommen hatte. Johner hütete in dieser Saison das Tor der Junioren Klotens und Seewens. Weil Johner während seines Kurzeinsatzes aber auch gleich bezwungen wurde (zum 0:5), stellte sich nach der ersten Pause wieder Juha Metsola vors Klotener Tor, der während Biels Startfurioso vier Schüsse von acht hat passieren lassen.

Biel bemühte sich nach dem ersten Abschnitt darum, ohne grossen Aufwand den Sieg über die Zeit zu bringen. Das gelang, obwohl Eric Faille für Kloten zweimal traf. Biel ist in den Playoffs definitiv für die Viertelfinals qualifiziert und benötigt noch einen Sieg aus den letzten vier Runden, um sich auch den Heimvorteil in den Viertelfinals endgültig zu sichern.

Timo Johner konnte Kloten nicht stabilisieren. Bild: keystone

Kloten - Biel 2:6 (0:5, 1:0, 1:1)

5948 Zuschauer. - SR Piechaczek/Urban, Wolf/Meusy.

Tore: 2. (1:06) Hischier (Rajala, Jakowenko) 0:1. 3. (2:13) Tanner (Lööv, Kessler) 0:2. 15. (14:28) Rajala (Sheahan) 0:3. 16. (15:24) Künzle (Rathgeb) 0:4. 19. Künzle (Sheahan, Brunner) 0:5. 24. Faille (Ramel, Kellenberger) 1:5. 56. Faille (Ekestahl-Jonsson) 2:5. 58. Olofsson (Haas, Hofer) 2:6.

Strafen: keine gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Aaltonen; Hofer.

Kloten: Metsola (16.-20. Johner); Reinbacher, Randegger; Ekestahl-Jonsson, Peltonen; Nodari, Steiner; Kindschi, Kellenberger; Ang, Aaltonen, Derungs; Meyer, Faille, Ramel; Simic, Ruotsalainen, Schreiber; Obrist, Lindemann, Loosli.

Biel: van Pottelberghe; Rathgeb, Lööv; Grossmann, Jakowenko; Schneeberger, Forster; Delémont; Hofer, Haas, Olofsson; Hischier, Sallinen, Rajala; Brunner, Sheahan, Künzle; Tanner, Schläpfer, Kessler; Froidevaux.

Bemerkungen: Kloten ohne Bougro, Capaul, Dostoinov, Marchon, Riesen, Schmaltz und Zurkirchen (alle verletzt), Biel ohne Cunti (verletzt) und Säteri (überzähliger Ausländer).

Die Tabelle

(ram/sda)