Ski-Weltcup: Der Riesenslalom der Männer von Sölden live und im Stream

Liveticker

Nach Gut-Behrami will auch Marco Odermatt mit einem Sieg in die neue Saison starten

Besser hätte die neue Ski-Saison für die Schweiz nicht beginnen können. Am Samstag gewann Lara Gut-Behrami das erste Rennen der Saison. Heute wollen Marco Odermatt, Loïc Meillard, Gino Caviezel und Co. für das Swiss-Ski-Team gleich nachdoppeln. Start des Rennens ist um 10 Uhr.

Die Startliste:

1 Henrik Kristoffersen (NOR)

2 Loïc Meillard (SUI)

3 Alexis Pinturault (FRA)

4 Marco Schwarz (AUT)

5 Zan Kranjec (SLO)

6 Marco Odermatt (SUI)

7 Gino Caviezel (SUI)

8 Stefan Brennsteiner (AUT)

9 River Radamus (USA)

10 Raphael Haaser (AUT)

11 Luca De Aliprandini (ITA)

12 Filip Zubcic (CRO)

13 Manuel Feller (AUT)

14 Rasmus Windingstad (NOR)

15 Filippo Della Vite (ITA)

16 Aleksander Kilde (NOR)

17 Thomas Tumler (SUI)

18 Joan Verdu (AND)

19 Erik Read (CAN)

20 Alexander Steen Olsen (NOR)

28 Justin Murisier (SUI)

33 Livio Simonet (SUI)

36 Marco Fischbacher (SUI)

37 Josua Mettler (SUI)

52 Semyel Bissig (SUI)

53 Fadri Janutin (SUI)

64 Lenz Hächler (SUI)​