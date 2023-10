Liveticker

Riesenslalom der Männer in Sölden abgebrochen – Marco Odermatt hinter Marco Schwarz

Besser hätte die neue Ski-Saison für die Schweiz nicht beginnen können. Am Samstag gewann Lara Gut-Behrami das erste Rennen der Saison. Die Schweizer Männer sind nach dem ersten Lauf bislang nicht auf Gold-Kurs.

Nach 47 Fahrern im ersten Lauf wurde das Rennen abgebrochen. Grund waren starke Windböen, die eine Weiterführung des Rennens verunmöglichten. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag Marco Odermatt 0,29 Sekunden hinter Marco Schwarz auf Platz 2.

Der zweifache Sölden-Sieger verlor im ersten Riesenslalom des Winters nach besten Zwischenzeiten im untersten Sektor ohne erkennbaren Fehler viel Zeit und büsste im Ziel auf Schwarz 0,29 Sekunden ein. Alexis Pinturault blieb als Dritter 0,46 Sekunden hinter dem Führenden zurück.

Gino Caviezel ist als zweitbester Schweizer in Tuchfühlung zu den Podestplätzen. Der Bündner liegt mit einer knappen Sekunde Rückstand auf Schwarz im 5. Rang.

Eine herbe Enttäuschung setzte es für Loïc Meillard ab. Das Geburtstagskind, das erstmals mit einer neuen Bindung unterwegs war, verlor im Steilhang bei einem Rechtsschwung den linken Ski und schied aus.

Aufgrund des starken Windes musste der erste Lauf nach 47 Fahrern vorerst unterbrochen werden. Der zweite Lauf wäre auf 13.00 Uhr angesetzt. Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr. (sda)

Die Startliste:

1 Henrik Kristoffersen (NOR)

2 Loïc Meillard (SUI)

3 Alexis Pinturault (FRA)

4 Marco Schwarz (AUT)

5 Zan Kranjec (SLO)

6 Marco Odermatt (SUI)

7 Gino Caviezel (SUI)

8 Stefan Brennsteiner (AUT)

9 River Radamus (USA)

10 Raphael Haaser (AUT)

11 Luca De Aliprandini (ITA)

12 Filip Zubcic (CRO)

13 Manuel Feller (AUT)

14 Rasmus Windingstad (NOR)

15 Filippo Della Vite (ITA)

16 Aleksander Kilde (NOR)

17 Thomas Tumler (SUI)

18 Joan Verdu (AND)

19 Erik Read (CAN)

20 Alexander Steen Olsen (NOR)

28 Justin Murisier (SUI)

33 Livio Simonet (SUI)

36 Marco Fischbacher (SUI)

37 Josua Mettler (SUI)

52 Semyel Bissig (SUI)

53 Fadri Janutin (SUI)

64 Lenz Hächler (SUI)​