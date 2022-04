YB kämpft gegen Lausanne um den Anschluss an den FC Basel

«Schieber mit dem Kopf, Reus, quer, Linie, Tor, Tor, Tooooor, Toooooooor!»

9. April 2013: Dank eines unfassbaren Endspurts dreht Borussia Dortmund das CL-Viertelfinalspiel gegen Malaga noch und zieht in den Halbfinal ein. Mindestens die gleiche heroische Leistung vollbringt Reporter Andreas Mann.

Als der eingewechselte Brasilianer Eliseu aus einer Abseitsposition Malaga, die Auswärtsmannschaft, mit 2:1 in Führung bringt, glauben selbst die grössten Optimisten im Ruhrpott nicht mehr an eine Wende. Nach dem 1:1 im Hinspiel müssen nun zwei Tore her. Dabei gilt der Vertreter aus Andalusien als äussert defensivstark.