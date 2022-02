Olympia 2022: Die Hockey-Nati gegen Dänemark im Liveticker und Stream

Nach zwei knappen Niederlagen gegen Russland und Tschechien will das Team von Patrick Fischer im dritten Gruppenspiel endlich den ersten Sieg einfahren, um sich eine gute Ausgangslage für die K.o.-Phase schaffen zu können. Die Aufgabe ist allerdings nicht einfach: Gegner ist Dänemark, das unter dem langjährigen National-League-Trainer Heinz Ehlers defensiv richtig stark ist und in Peking bereits Tschechien bezwingen konnte. Die Partie beginnt um 14.10 Uhr.

Die Schweizer Aufstellung ist da. Im Tor erhält Reto Berra den Vorzug vor Leonardo Genoni. Die Schweiz tritt mit 7 Verteidigern und 13 Stürmer an, nicht dabei sind Michael Fora und Dario Simion.

Am letzten Sonntag ging Borussia Dortmund daheim gegen Bayer Leverkusen mit 2:5 unter und liess den Rückstand gegenüber Bayern München auf neun Punkte anwachsen. Angesichts der Dominanz des Rekordmeisters in den letzten Jahren und der fehlenden Konstanz der Verfolger glaubt keiner mehr an ein spannendes Finale. Schon 13 Runden vor Schluss ist nach übereinstimmenden Expertenmeinungen Bayern München der 32. Meistertitel nicht mehr zu nehmen.