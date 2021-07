Wimbledon: Roger Federer – Richard Gasquet – die 2. Runde im Liveticker

Federers Weg in Genf ist voller Hindernisse – Sandhasen wollen ihm das Leben schwer machen

Bei seinem ersten Turnier auf Sand seit knapp zwei Jahren stellen sich Roger Federer bei den Geneva Open eine ganze Reihe von Spezialisten in den Weg. Im Hinblick auf Wimbledon zählt für Federer jedes Spiel.

Roger Federer (39) bestreitet in Genf sein erstes Turnier auf Sand seit den French Open 2019, als er im Halbfinal an Rafael Nadal scheiterte. Er tut dies in der Hoffnung auf Matchpraxis im Hinblick auf Roland Garros, vor allem aber auch auf Wimbledon. Doch der Weg ist voller Hürden.

Nach einem Freilos in der ersten Runde könnte er am Dienstag auf den Spanier Pablo Andujar (ATP 76) treffen, der sich auf Sand besonders wohl fühlt und schon vier Titel gewonnen hat (unter anderem 2014 in Gstaad)

Ein …