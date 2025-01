Liveticker

Bencic gewinnt 1. Satz, dann gibt Gegnerin Osaka auf +++ Alcaraz und Zverev souverän

Mehr «Sport»

Bencic steht im Achtelfinal

Belinda Bencic steht am Australian Open in Melbourne in den Achtelfinals. In der 3. Runde gibt Naomi Osaka nach dem Verlust des ersten Satzes verletzt auf. Den ersten Satz sicherte sich Bencic im Tiebreak. Am Sonntag trifft Bencic auf Coco Gauff (USA/3) oder Leylah Fernandez (CAN/30).

Alcaraz nur kurz mit Mühe

Carlos Alcaraz zog mit einem 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2-Sieg über den Portugiesen Nuno Borges (ATP 33) in die Achtelfinals und in die zweite Turnierwoche ein. Damit hat Alcaraz vor seinem 22. Geburtstag an jedem Grand-Slam-Turnier mindestens zehn Einzel gewonnen.

Das gelang vor ihm in der Profi-Ära nur Mats Wilander, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Alcaraz kann, wenn er in Melbourne triumphiert, als Jüngster den Karrieren-Grand-Slam vollenden.

Dazu eine Randnotiz: Alcaraz (aktuell 4 Grand-Slam-Titel), Wilander (4) und Nadal (4) gewannen alle vor dem 22. Geburtstag mindestens vier Major-Titel, Novak Djokovic bloss einen. Djokovic spielte aber schon in jungen Jahren an den Grand Slams grossartig, nur gab es für ihn damals noch keinen Weg vorbei an den älteren Rafael Nadal (bis 22-jährig 0:4-Bilanz an Majors) und Roger Federer (1:3).

Zverev kassiert Breaks

Zum sechsten Mal zieht Alexander Zverev in die Achtelfinals in Melbourne ein. Damit ist er gleichauf mit die deutsche Ikone Boris Becker. Der 27-Jährige kam mit einem 6:3, 6:4, 6:4 über den Briten Jacob Fearnley weiter. Zverev (ATP 2) kassierte bei diesem Sieg die ersten zwei Breaks im gesamten Turnierverlauf. Einen Satz hat der Olympiasieger von 2021 bislang aber noch nicht abgegeben.

Alle Resultate

Männer

Frauen

(nih/sda)