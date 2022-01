Miomir Kecmanovic wäre in der Startrunde der Gegner von Novak Djokovic gewesen. Nun steht der Serbe, der sagte, er kämpfe in Melbourne auch für seinen berühmten Landsmann, in Runde 4. Kecmanovic warf den an Nummer 25 gesetzten Lorenzo Sonego raus, er gewann 6:4, 6:7, 6:2 und 7:5.

Bild: keystone