Eishockey National League live: EHC Biel gegen die SCL Tigers

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Odermatt gewinnt den Super-G von Garmisch, von Allmen mit Podest-Premiere

Am Tag nach Rang 4 gibt Marco Odermatt im zweiten Super-G in Garmisch wieder den Ton an. Er erringt seinen bereits neunten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der junge Berner Franjo von Allmen verblüfft mit Platz 3.

Es darf auch mal etwas Kritik sein. Dem Besten sei erlaubt, seine Meinung kundzutun. Odermatt hat es getan am Samstag. Er hat einiges bemängelt nach dem ersten der zwei Super-G in Garmisch. Er hat von einem des Weltcups unwürdigen Rennen gesprochen, von einem «kurzen und einfachen Hang, einer zu leichten Piste und einer zu leichten Kurssetzung». Ihm haben die schwierigen Passagen gefehlt, in denen er dank seinem technischen Können seine Vorteile hätte ausspielen können.