Ski alpin: Der Riesenslalom von Are mit Wendy Holdener im Liveticker

Liveticker

Kugelkampf zwischen Hector und Worley – was zeigen Gisin und Co. im Riesenslalom von Are?

Die Frauen starten in Are zum zweitletzten Riesenslalom der Saison. Das Schweizer Team wird angeführt von Michelle Gisin und Wendy Holdener, die am letzten Sonntag auf der Lenzerheide in die Top 10 fuhren. Nicht am Start ist Weltmeisterin Lara Gut-Behrami, die sich schont und nächste Woche beim Weltcup-Finale in Courchevel/Méribel wieder dabei sein will.

In Are geht es um die (Vor-)Entscheidung im Riesenslalom-Weltcup. Tessa Worley ist in Lenzerheide dank ihres Siegs bis auf 45 Punkte an die Olympiasiegerin und dreifache Saisonsiegerin Sara Hector herangerückt. Aussenseiterchancen hat auch Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin verfolgt aber das ganz grosse Ziel: Sie will den Gesamtweltcup gewinnen; in dieser Wertung führt sie mit 117 Punkten Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova.

Der Start des 1. Laufs ist um 15.00 Uhr. Die Entscheidung fällt ab 18.00 Uhr. (pre/sda)