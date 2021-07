Champions-League-Qualifikation: YB gegen Slovan Bratislava im Liveticker

Analyse

18 Geimpfte sind an Covid gestorben: «Nicht besorgniserregend»

Wir werden täglich mit Zahlen bombardiert. Und es ist oft schwierig, sie in die richtige Perspektive zu rücken, um ihre Bedeutung zu verstehen.

Die Nachricht machte gestern in den Schweizer Medien grosse Schlagzeilen: 18 vollständig geimpfte Menschen sind im Zeitraum zwischen Januar und Juli 2021 an Covid gestorben. Gleichzeitig infizierten sich 300 Personen, die als vollständig geimpft galten. Diese beiden Zahlen lösten auf Twitter, Instagram und Co. heftige Diskussionen und sogar Besorgnis aus.

Es lohnt sich dabei, einen genaueren Blick auf die Daten zu werfen. «Als ich diese Zahlen sah, fand ich sie sehr positiv und beruhigend», …