Die Schweizer Eishockeyanerinnen haben ab 05.10 Uhr die erste Chance auf eine olympische Medaille. In den Halbfinals treffen sie auf den haushohen Favoriten Kanada, dem sie zum Start in die Vorrunde 1:12 unterlagen. Verlieren die Schweizerinnen diese Partie, bliebe ihnen noch das Spiel um Platz 3 am Mittwoch gegen die USA oder Finnland, um den Medaillen-Coup von 2014 zu wiederholen.