Seit der Weltmeisterschaft 1954 im eigenen Land ist es der Schweizer Nationalmannschaft nie gelungen, in die Viertelfinals eines WM-Turniers vorzustossen. Am Dienstag soll sich dies ändern. Die Mannschaft von Nationalcoach Murat Yakin misst sich in einer leichten Aussenseiterrolle im Achtelfinal in Katar mit Portugal, dem Europameister von 2016.



Mit ihren Leistungen in den Gruppenspielen, den Siegen gegen Kamerun und Serbien, haben die Schweizer ihr beachtliches Potential aufgezeigt. Yakin kann für den Match gegen Portugal wieder auf Torhüter Yann Sommer und Innenverteidiger Nico Elvedi zählen. Beide konnten den Match gegen Serbien wegen Erkältungen nicht bestreiten. (abu/sda)

Bild: keystone