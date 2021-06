UEFA Euro 2020: Kroatien gegen Tschechien – das Spiel im Liveticker

Vom Drogendealer zum Superstar – die unfassbare Geschichte von Memphis Depay

Memphis Depay ist der grosse Hoffnungsträger der Niederlande auf den EM-Titel. Mit 27 Jahren befindet sich der Stürmer auf dem Zenit seiner Karriere. Dabei hätte es auch ganz anders kommen können.

Es war ein langer, steiniger Weg, den Memphis Depay aus Rotterdams Unterwelt bis hierhin bewältigt hat. Damals, 2010, so schreibt der heute 27-Jährige in seiner 2019 erschienenen Biografie «The Heart Of A Lion», spielte die Niederlande in Südafrika um den Einzug ins WM-Finale. Er schaut der Nationalmannschaft im Fernsehen zu. Vor ihm auf dem Tisch: ein Kilogramm Kokain.

Heute ist Depay der unangefochtene Schlüsselspieler der «Elftal» und führte die Niederländer mit viel Engagement und einem …