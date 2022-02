Trump zum Krieg in Ukraine: Müssen auch «Invasion» in die USA stoppen

Bayern jubeln gegen Frankfurt dank Sané – Embolo rettet Gladbach einen Punkt

Bayern München legt im Titelkampf mit Borussia Dortmund vor und gewinnt in Frankfurt dank Joker Leroy Sané mit 1:0. Breel Embolo sorgt mit seinem späten Ausgleich gegen Wolfsburg dafür, dass Borussia Mönchengladbach nicht vollends in die Krise rutscht.

Bayern München liess sich von Eintracht Frankfurt nicht ein weiteres Mal überraschen. Nach der 1:2-Niederlage in München von Anfang Oktober setzten sich die Bayern in Frankfurt 1:0 durch. Der vier Minuten vorher eingewechselte Leroy Sané erzielte das Tor in der 71. Minute. Die Münchner setzen mit dem Sieg Verfolger Borussia Dortmund unter Druck, der am Sonntag in Augsburg antritt.