Alcaraz – Zverev: Livestream und Ticker vom French-Open-Final

Alcaraz oder Zverev? Das French Open erhält einen neuen Gewinner

Am French Open trifft der Spanier Carlos Alcaraz im Final der Männer auf den deutschen Alexander Zverev. Zum ersten Mal seit 19 Jahren stehen sich im Final der French Open wieder zwei Debütanten gegenüber – beide Athleten kämpfen zum ersten Mal um den Sieg im Roland Garros.

Der 27-jährige Zverev gewann sein Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud nach anfänglichen Problemen mit 2:6, 6:2 6:4 und 6:2. Damit schaffte Zverev in seinem vierten Halbfinale in Paris in Folge endlich den Einzug ins Endspiel. Der Weltranglistendritte Alcaraz setzte sich im Halbfinal gegen den Italiener Jannik Sinner nach einem Fehlstart in 4:10 Stunden 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 durch.

