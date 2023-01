Ski live: 2. Abfahrt in Cortina mit Gut-Behrami und Goggia im Liveticker

«The Last Of Us» – Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Die Mutzen kassierten die vierte Pleite in Serie, die Zürcher gar die fünfte. Ganz anders die Gefühlslage bei Rappi und Kloten, die ihre Siegesserie fortsetzen. An der Tabellenspitze überholt Genf derweil wieder Biel.

Der SC Bern gerät ausgerechnet in der entscheidenden Phase um die Playoff-Qualifikation wieder in eine Krise. Das 2:4 gegen den Tabellennachbarn Davos war bereits die vierte Niederlage in Folge - und das nach einer 2:0-Führung. Die Bündner drehten die Partie im Mitteldrittel dank der Spezialteams. Joakim Nordström traf in Unter-, Leon Bristedt und Dominik Egli in Überzahl.