Weltcup-Finale der Herren: Slalom in Soldeu – jetzt im Liveticker

Yule mit Kugelchancen: Der letzte Slalom der Saison steht bevor

Die letzte Kristallkugel wird im letzten Weltcup-Rennen der Saison vergeben. Im Slalom beim Final in Soldeu in Andorra kann sich auch Daniel Yule noch leise Hoffnungen auf den Sieg in der Disziplinen-Wertung machen. Der Walliser liegt als Dritter 65 Punkte hinter dem führenden Norweger Lucas Braathen zurück. Dessen zweitplatzierter Landsmann Henrik Kristoffersen weist einen Rückstand von 32 Punkten auf.

Rein mathematisch ist auch Ramon Zenhäusern noch in den Kampf um die Trophäe involviert. Die Chancen des Doppelmeters sind mit 99 Punkten Rückstand auf Braaten allerdings rein theoretischer Natur. (sda)