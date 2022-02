Einmal mehr dann da, wenn es zählt: Corinne Suter. Bild: keystone

Liveticker

Weltmeisterin Suter wird Abfahrts-Olympiasiegerin – Gut-Behrami chancenlos

Gold für Corinne Suter! Die 27-jährige Schwyzerin triumphiert in Peking in der Abfahrt und beschert der Schweiz den fünften Olympiasieg der Winterspiele von Peking. Suter gewinnt vor den beiden Italienerinnen Sofia Goggia und Nadia Delago. Zweitbeste Schweizerin wird Joana Hählen als Sechste.

Corinne Suter zählte in den Bergen von Yanqing nicht zu den ganz hoch gehandelten Medaillenanwärterinnen. Doch am Renntag gelang es ihr, den Schalter umzulegen und zuzuschlagen. Mit Olympia-Gold krönt Suter eine Karriere, in der sie als Abfahrerin nun alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt: Im Winter 2019/20 eroberte sie die kleine Kristallkugel für den Disziplinensieg, 2021 wurde sie in Cortina d'Ampezzo Weltmeisterin in der Königsdisziplin.

Corinne Suters Gold-Fahrt. Video: SRF

«Ich konnte das umsetzen, was ich mir vorgenommen habe», freute sich Suter in einem ersten SRF-Interview. Aber erst der Blick auf die Resultat-Anzeige habe ihr Klarheit gebracht, wie ihre Leistung einzuordnen sei. «Während der Fahrt fehlte mir das Gefühl, sie einschätzen zu können, es war schwierig vom Wind und von den Lichtverhältnissen her. Ich kam ins Ziel und wusste nicht, wie gut meine Fahrt war.»

Suter im Ziel noch etwas ungläubig. Bild: keystone

Keine dritte Medaille für Gut-Behrami

Nun, die Fahrt war hervorragend. Corinne Suter entschied die Olympia-Abfahrt dank einem starken Finish vor zwei Italienerinnen. Sofia Goggia hätte das x-te Comeback nach einer Verletzung um ein Haar mit Gold und dem neuerlichen Abfahrts-Olympiasieg nach 2018 gekrönt. Bei der letzten Zwischenzeit lag Goggia noch vor Suter. Letztlich gewann sie mit 16 Hundertstel Rückstand die Silbermedaille, Bronze ging überraschend an ihre Landsfrau Nadia Delago.

Nach Bronze im Riesenslalom und dem Olympiasieg im Super-G passte bei Lara Gut-Behrami in der Abfahrt wenig zusammen. Die Tessinerin büsste wie Jasmine Flury mehr als zwei Sekunden ein. Gut-Behrami sprach im SRF davon, müde zu sein. «Ich habe versucht, noch einmal Gas zu geben, aber es gelang mir nicht hundertprozentig.»

Lara Gut-Behrami gehörte zu den Geschlagenen. Bild: keystone

So wurde Joana Hählen die zweitbeste Schweizerin. Die Berner Oberländerin rechtfertigte ihre Nominierung, die sie sich dank Bestzeit im Abschlusstraining gesichert hatte, mit Rang 6. Für die Bronzemedaille fehlten Hählen indes knapp sieben Zehntel.

Suters Triumph bescherte der Schweiz die fünfte Goldmedaille an diesen Winterspielen – und die vierte in der Disziplin Ski alpin. Vor ihr feierten schon Beat Feuz (Abfahrt), Lara Gut-Behrami (Super-G) und Marco Odermatt (Riesenslalom) einen Olympiasieg. Kurz vor dem Start zur Frauen-Abfahrt gewann zudem Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud Gold im Slopestyle. (ram)