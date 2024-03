Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

In der ersten Partie zwischen Lausanne und Davos gingen die Bündner nach Verlängerung als Sieger vom Feld. Dank zwei 3:2-Siegen in den Partien zwei und drei konnte Lausanne die Serie jedoch auf 2:1 stellen.

Der SC Bern gewann die erste Partie der Viertelfinal-Serie gegen den EV Zug mit 4:3. In den letzten beiden Partien konnte Zug aber mächtig aufdrehen – und fegte die Berner mit einem 4:1 und einem 6:1 vom Feld. Heute bietet sich den Berner die Möglichkeit, das Ruder noch einmal herumzureissen und die Serie auszugleichen.

Die Ausgangslage in den beiden heutigen Partien des Playoff-Viertelfinals präsentiert sich relativ ähnlich. Sowohl im Duell zwischen dem SC Bern und dem EV Zug als auch zwischen dem HC Davos und Lausanne sieht sich das Team, welches das erste Spiel für sich entscheiden konnte, mittlerweile mit einem Rückstand konfrontiert.

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Oltens Präsident Marc Thommen hat öffentlich den Rückzug aus der Swiss League thematisiert und so ziemlich die gesamte Hockeyszene aus der Komfortzone gescheucht. Nun bleibt Olten vorläufig in der zweithöchsten tweLiga und die grosse Frage ist: Bleibt weiterhin alles so wie es ist oder gibt es endlich Veränderungen, die über die Bildung von Arbeitsgruppen hinausgeht? Keine Polemik. Eine Standortbestimmung.

Olten bleibt also in der Swiss League. Vorläufig. Waren Marc Thommens öffentliche Gedankenspiele über einen freiwilligen Abstieg halt doch bloss Theater-Donner? Er hofft auf Veränderungen und sagt, er habe auf seine «Abstiegs-Drohung» sehr viele positive Reaktionen bekommen und unzählige Telefonate geführt.