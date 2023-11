Conference League live: Club Brügge – FC Lugano in Ticker und TV

Liveticker

Lugano spielt in Conference League ums Weiterkommen – gelingt gegen Brügge die Revanche?

Nach 3 Spielen steht der FC Lugano in der Gruppe D der Conference League auf Platz 3, ist aber punktgleich mit dem Zweitplatzierten Bodö/Glimt. Um im Europacup zu überwintern, müssen die Tessiner die Norweger aber noch überholen. Eine erste Möglichkeit bietet sich heute gegen Club Brügge, die Belgier gewannen jedoch im Zürcher Letzigrund, wo Lugano seine europäischen Heimspiele austrägt. Kann das Team von Mattia Croci-Torti heute Revanche üben?

Im Parallelspiel der Gruppe D trifft Besiktas Istanbul bereits ab 18.45 Uhr auf Bodö/Glimt. Die Türken sind mit einem Punkt auf dem letzten Platz der Gruppe, wollen aber ebenfalls noch in den Kampf um Platz 2 eingreifen. Für Lugano zählt also nach wie vor jeder Punkt, wobei die entscheidenden Partien mit dem Auswärtsspiel in Norwegen und dem Heimspiel gegen Besiktas erst am 5. und 6. Spieltag stattfinden dürften.

Hier verfolgst du das Spiel ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream.

