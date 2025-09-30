bedeckt14°
National League im Livestream: Die SCRJ Lakers empfangen den HC Davos

Liveticker

Knackt der HCD den Startrekord? Davos strebt in Rapperswil den 10. Sieg in Folge an

30.09.2025, 18:45

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

«Wir müssen aufpassen»: Davos könnte mit dem 10. Sieg alleiniger Rekordhalter werden
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Die Tabelle:

Eismeister Zaugg
Wieder eine Transfer-Niederlage – das grösste Problem hat der SCB neben dem Eis
