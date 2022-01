Kyrgios/Kokkinakis sensationell im Doppel-Final – dort steigt die grosse Aussie-Party

In der Doppel-Konkurrenz der Australian Open ist es zu einer dicken Überraschung gekommen: Die beiden Publikumslieblinge Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben den Finaleinzug geschafft. Das australische Doppel eliminierte das an Nummer 3 gesetzte Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos im Halbfinal mit 7:6, 6:4. In den Runden zuvor hatten Kyrgios und Kokkinakis bereits die Setznummern 1, 6 und 15 aus dem Turnier geworfen. Kyrgios ist in der Doppel-Weltrangliste nur die Weltnummer 259, Kokkinakis gar die Nummer 434.



Im Final wird dann die ganz grosse australische Party steigern – im zweiten Halbfinal setzte sich mit Max Purcell/Matthew Ebden ein weiteres ungesetztes einheimisches Doppel durch. Die beiden schlugen das an Nummer 2 gesetzte Duo Joe Salisbury/Rajeev Ram mit 6:3, 7:6.

Bild: keystone