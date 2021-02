Die 22-jährige Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 4) ist als Titelverteidigerin am Australian Open bereits in der 2. Runde ausgeschieden. Kenin unterlag der Estin Kaia Kanepi 3:6, 2:6.



Kanepi, die Nummer 65 der Welt, liess Kenin in 64 Minuten keine Chance. Die 35-jährige Estin wehrte alle Breakbälle ab, ausserdem gelangen ihr zehn Asse.



Aktuell spielt Kanepi so stark wie schon lange nicht mehr. Die letzte Saison beendete sie mit zwei Turniersiegen auf der ITF-Tour (Challenger-Events). Und schon vergangene Woche besiegte sie am Vorbereitungsturnier mit Aryna Sabalenka die Nummer 7 der Welt, ehe sie den Final gegen Elise Mertens verlor.