Heikle Starthürde für Mitfavorit Brasilien – Neymar und Co. treffen auf Serbien

Ein drohendes Defizit wirbelt viel Sägemehl auf: Statt mit einem schönen Gewinn könnte das Eidgenössische 2022 in Pratteln mit einem saftigen Verlust enden. Defizit-Garantie gibt es juristisch keine. Politisch-moralisch – also praktisch – hingegen schon.

Ein böser Spruch geht in Schwingerkeisen um: Der Kanton Zug sei ein Geberkanton und das Eidgenössische in Zug (2019) sei ein Geberfest gewesen. Der Kanton Basel Landschaft sei hingegen ein Nehmerkanton und so sei halt das Eidgenössische 2022 in Pratteln ein Eidgenössisches Nehmerfest geworden. Das erste übrigens der Geschichte (seit 1895). Es ist fast wie bei der Nationalbank, einer anderen eidgenössischen Institution: Alle erwarten Gewinne, aber dieses Jahr gibt es wohl ein Minus.