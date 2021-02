National League im Liveticker: Schlusslicht SC Bern empfängt den HCD

Eismeister Zaugg

Meister Langenthal und die Magie der goldenen Durchschnittlichkeit

Titelverteidiger SC Langenthal feierte heute Sonntag seinen 75. Geburtstag. Der durchschnittlichste Hockeyklub der Schweiz und ein wenig ein Flachland-Ambri.

Kann uns ein Sportunternehmen eine Stadt, eine Region erklären? Ja, der SC Langenthal kann es. Und nur wenige personifizieren die ganz besondere Magie der Durchschnittlichkeit des SC Langenthal so gut wie … Jaro Tuma.

Nun mögen sich einige fragen: Jaro Tuma? Er war nur anderthalb Jahre lang Trainer des SC Langental. Er stand in der Saison 1983/84 an der Bande und wurde in der nachfolgenden Spielzeit entlassen.

Bloss eine Episode also in der 75 Jahre währenden Geschichte. Aber er ist der …