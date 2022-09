Die Shaqiri-Frage und keine Experimente – so sehen die kommenden Wochen für die Nati aus

Die Shaqiri-Frage und keine Experimente – so sehen die kommenden Wochen für die Nati aus

Mit Vargas und Embolo – die Schweiz kämpft in Spanien gegen den Abstieg

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Schweizer in der Bundesliga 2022/23

Oktoberfest! Tradition, Kultur, Geschichte und so. Vor allem «und so». 18 Mal

Cassis lässt sich beim Handshake mit Lawrow ablichten – so reagiert die Schweizer Politik

Russin: «Wenn man einmal in der Falle sitzt, gibt es keinen Ausweg mehr»

Putin erlässt Gesetz: 15 Jahre Haft für Deserteure ++ Polen will keine Dienstflüchtigen

Ungarn düpiert dank FCB-Szalai auch Deutschland – England steigt nach Pleite in Italien ab

In der Nations-League-Gruppe mit den Schwergewichten Deutschland, England und Italien steht die vierte Mannschaft vor dem Gruppensieg: Ungarn. Die Ungarn siegten mit einer bravourösen Leistung in Leipzig gegen Deutschland 1:0.

England steigt erstmals aus der Liga A der Nations League ab. Die Mannschaft von Coach Gareth Southgate verlor in Mailand gegen Italien 0:1 und weist vor dem letzten Gruppenspiel – am Montag zuhause gegen Deutschland – nur gerade zwei Punkte vor. Coach Roberto Mancini wechselte den jetzt in Leeds tätigen Youngster Wilfried Gnonto nach 63 Minuten ein, und fünf Minuten später erzielte Giacomo Raspadori auf Vorarbeit des Veteranen Leonardo Bonucci das Siegestor.