Der zweite Nordländer, der allerdings erwartungsgemäss in den Achtelfinals steht, ist der Norweger Casper Ruud (8). Er beendete erst die Karriere von Jo-Wilfried Tsonga, ehe er sich gegen den Finnen Emil Ruusuvuori und in fünf Sätzen gegen Lorenzo Sonego durchsetzte. Nun kommt es zum Duell mit dem an Nummer 12 gesetzten Hubert Hurkacz aus Polen.

Bild: keystone