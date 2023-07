Auch die Neuseeländerinnen haben noch alles in den eigenen Füssen. Und dies, obwohl die Co-Gastgeberinnen nach dem verheissungsvollen Auftakt mit dem Sieg gegen Norwegen im zweiten Gruppenspiel gegen die Philippinen (0:1) enttäuschten.



In Dunedin wird Neuseeland erneut von einem frenetischen Heimpublikum angefeuert werden. Anders als noch am vergangenen Freitag, als die Schweiz auf die Philippinen traf, dürfte das überdachte Forsyth Barr Stadium ausverkauft sein. «Es ist ein Mega-Stadion, in dem eine Riesen-Stimmung herrschen wird. Das sind die grössten Spiele», sagte Grings. «Es kribbelt, die Vorfreude ist riesig.»

Bild: keystone