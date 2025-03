Ski live: Super-G in Sun Valley mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Odermatt hat die Kugel auf sicher – drei Schweizer kämpfen im Super-G noch um Platz 2

Nach der Absage der Abfahrt am Samstag hat Marco Odermatt wie schon im letzten Jahr vier Kristallkugeln (Gesamtweltcup, Abfahrt, Super-G und Riesenslalom) gewonnen. Im Super-G beim Weltcup-Finale in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho kann Odermatt es also auch etwas ruhiger angehen – obwohl dies nicht zu erwarten ist. Vielmehr dürfte der 27-jährige Nidwaldner einen gelungenen Speed-Abschluss feiern wollen. Gerade, nachdem die Abfahrt nicht durchgeführt werden konnte.

Im Rennen um Platz 2 der Super-G-Wertung ist jedoch noch einiges an Spannung zu erwarten. Sieben Fahrer sind innerhalb von 47 Punkten, Vincent Kriechmayr (281 Punkte) geht aus der Pole-Position in den letzten Super-G des Winters. Lediglich zehn Punkte dahinter liegt aber Stefan Rogentin. Auch Franjo von Allmen (254) und Alexis Monney (240) sind noch in Reichweite, ebenso wie der Italiener Dominik Paris (262) und der Norweger Fredrik Möller (234). Mattia Casse (260) verpasst das Weltcup-Finale jedoch verletzt.

Das Rennen verfolgst du hier ab 19.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.

Die Startliste

1 Jan Zabystran

2 Giovanni Franzoni

3 Ryan Cochran-Siegle

4 Lukas Feurstein

5 Stefan Eichberger

6 James Crawford

7 Alexis Monney

8 Stefan Rogentin

9 Franjo von Allmen

10 Raphael Haaser

11 Vincent Kriechmayr

12 Dominik Paris

13 Fredrik Möller

14 Nils Allègre

15 Marco Odermatt

16 Jared Goldberg

17 Justin Murisier

18 Adrian Sejersted

19 Miha Hrobat

20 Daniel Hemetsberger

21 Christof Innerhofer

22 Stefan Babinsky

23 Loïc Meillard

24 Benno Brandis​