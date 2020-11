Ski alpin: Der zweite Slalom von Levi mit Wendy Holdener im Liveticker

ZSC feiert Zittersieg gegen Rappi – Biel gewinnt kleines Berner Derby gegen SCL Tigers

An einem Spieltag, an dem mit Freiburg, Lausanne und Zug die Top-3-Teams nicht im Einsatz standen, setzten die ZSC Lions zum Vormarsch an. Mit dem 5:3 über die Rapperswil-Jona Lakers stiessen die Zürcher auf Platz 2 vor.

40 Minuten lang boten die ZSC Lions und die Rapperswil-Jona Lakers im Hallenstadion biedere Hockey-Kost. Im spektakulären Schlussabschnitt mit fünf Toren behielten die Zürcher letztlich die Oberhand: 5:3 siegten die Lions.

Marcus Krüger und Pius Suter brachten die ZSC Lions bis zur zweiten Pause 2:1 in Führung. Suter, der Topskorer der letzten Saison, erzielte in seinem zweiten Spiel für die Lions das erste Saisontor. Nach 40 Minuten schmeichelte dieser knappe Vorsprung den Lions.

Im Finish …