Ski alpin: Die Frauen-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Suter führt in Garmisch mit grossem Vorsprung – reicht das für den ersten Saisonsieg?

Die Frauen bestreiten am Samstag in Garmisch-Partenkirchen die letzte Weltcup-Abfahrt vor den Olympischen Spielen. Aus Schweizer Sicht etablierte sich die Schwyzerin Corinne Suter in den Trainings im engsten Favoritenkreis. Die Weltmeisterin fuhr auf die Plätze 1 (Donnerstag) und 3 (Freitag) und hofft auf ihren ersten Weltcup-Sieg seit über einem Jahr.

In Garmisch fehlen die Besten dieser Saison: Die verletzte, vierfache Saisonsiegerin Sofia Goggia ist ebenso abwesend wie Lara Gut-Behrami, die sich schont, sowie die ebenfalls verletzte Amerikanerin Breezy Johnson. Dieses Trio fuhr in diesem Winter zusammen acht von zehn ersten und zweiten Plätzen in der Abfahrt heraus.