Europa League: Bodö/Glimt gegen FC Zürich – im Liveticker und TV

Der FC Basel nutzt eine seiner ganz wenigen reellen Torchancen, um beim litauischen Meister Zalgiris Vilnius seinen zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der Conference League einzufahren.

Das Tor, das dem FCB die alleinige Führung in der Gruppe H und der Schweizer Liga weitere 0,5 Punkte in der UEFA-Koeffizientenliste einträgt, erzielte nach 62 Minuten Andi Zeqiri, indem er in eine flache Hereingabe von Darian Males rutschte.