Ski Weltcup: Der Slalom der Männer in Flachau live im TV und im Ticker

Die Startliste: 1 Henrik Kristoffersen NOR 2 Sebastian Foss-Solevaag NOR 3 Dave Ryding GBR 4 Manuel Feller AUT 5 Clement Noël FRA 6 Loic Meillard 7 Linus Strasser GER 8 Alexis Pinturault FRA 9 Johannes Strolz AUT 10 Marco Schwarz AUT 11 Lucas Braathen NOR 12 Ramon Zenhäusern 13 Daniel Yule 14 Giuliano Razzoli ITA 15 Alex Vinatzer ITA Die weiteren Schweizer: 20 Luca Aerni 26 Tanguy Nef 29 Marc Rochat 33 Sandro Simonet 38 Reto Schmidiger 43 Fadri Janutin​

«4 von 100 Soldaten am Leben»: Putin bekommt Stress an der Heimatfront

Einreise-Saga 2.0? Djokovic im Indian-Wells-Tableau, obwohl er nicht in die USA darf

Eine Teilnahme von Novak Djokovic am Masters von Indian Wells ist eigentlich ausgeschlossen. Weil er ungeimpft ist, darf der Serbe nicht in die USA einreisen. Dennoch figuriert er derzeit noch im Tableau des Masters-1000-Turniers.

Novak Djokovic hat es bei seinem Auftritt in Dubai Ende Februar selbst gesagt: «Stand jetzt kann ich nicht in die USA einreisen. Daher kann ich stand jetzt nicht spielen. Aber mal abwarten, was passiert. Vielleicht ändern sich die Dinge in den nächsten Wochen.»